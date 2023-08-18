США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка украинских пилотов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Письмо подписал глава Госдепа Энтони Блинкен. В нем Дании и Нидерландам даются официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых запросов на передачу F-16 Украине.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", — говорится в письме Блинкена двум официальным лицам. копию которого имеет агентство.

Он сказал, что это позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение".

Известно, что Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой.

"Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее в Белом доме признались, что программа обучения украинских пилотов управлению F-16 до сих пор не разработана.