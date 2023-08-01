США всё ещё ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, который США должны будут одобрить, прежде чем программа сможет начать работу.

Об этом сообщили CNN официальные лица, знакомые с этим вопросом.

"Президент Украины и европейские официальные лица заявили, что первые тренировки должны начаться в этом месяце, но через два месяца после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке США обучения украинских пилотов F-16, нужно ещё проработать ряд важных деталей", — пишет сайт телеканала.

Также, по его информации, до сих пор неясно, какие страны предоставят F-16 для обучения и дальнейшей передачи Украине, когда программа будет завершена. Отметим, что для передачи самолетов на вооружение Украине потребуется отдельное разрешение США.

Представители Пентагона сообщили CNN, что США всё ещё решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, однако никаких решений не будет принято до тех пор, пока не будет утверждён окончательный план обучения.

Перед этим в Белом доме пообещали скоро начать обучение украинских летчиков полётам на F-16.

Ранее США пообещали, что Евросоюз начнёт обучение украинских пилотов на истребителях F-16.