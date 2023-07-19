Западу потребуются годы обучения пилотов ВСУ и миллиарды долларов для достижения украинского паритета с Россией по истребителям.

Об этом заявили в Пентагоне.

СШИ и их союзники с прошлого года рассматривали возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочной военной помощи Киеву в модернизации Военно-воздушных сил Украины.

По мнению Пентагона, благодаря предоставленному Западом зенитному оружию Украина смогла помешать России использовать свои гораздо более многочисленные военно-воздушные войска для установления господства в небе с тех пор, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение.

Украина также стремилась уйти от самолётов советского образца, приобретя американские истребители и обучая своих пилотов тому, как на них летать.

В Пентагоне подчеркнули, что будущая подготовка украинских лётчиков — сложный долгосрочный процесс, который должен будет учитывать ход войны и возможность Киева снимать боевых пилотов для прохождения длительного обучения.

На вопрос, сколько времени потребуется украинскому пилоту для перехода на американский истребитель, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолёта в течение двух-четырех месяцев.

По его мнению, переход от истрибителей советской системы будет "немного сложнее". Браун также сказал, что Украина сможет обратиться к союзникам по НАТО, уже имеющим опыт перехода от самолетов советской эпохи к западным истрибителям.

"Я вполне уверен, что некоторые из наших партнеров по Альянсу, которые сделали это, действительно могут дать советы, которые помогут украинцам понять, как им будет лучше осуществить этот переход", — сказал генерал.

Ранее в Пентагоне посчитали передачу Украине истребителей F-16 несвоевременной.

Вместе с этим в Белом доме заявили, что на данном этапе передача Украине американских истребителей бесполезна.