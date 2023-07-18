В Белом доме считают, что передача Украине западной авиации не принесет большой пользы в ходе текущего наступления из-за мощной системы противовоздушной обороны России, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Украинские власти на это отвечают, что западные военные сами бы никогда даже не попытались провести подобную масштабную операцию без поддержки с воздуха.

Напомним, накануне советник Белого дома по нацбезопасности Салливан заявил, что администрация Байдена даст "зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 через несколько недель.

При этом в Белом доме считают маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Ранее президент России Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает будущую передачу Украине самолетов F-16 как "угрозу в ядерной сфере".

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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