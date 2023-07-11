Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

Об этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге.

Советник объяснил это тем, что такой шаг втянет Альянс в войну с РФ, а также необходимостью выполнения Украиной некоторых реформ.

Кирби с пониманием отнесся к критике Владимира Зеленского по поводу дискуссий о потенциальном пути Украины в НАТО.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем... Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", – сказал он.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита Альянса заявил, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО, как это просили украинские власти. Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия", сказал Столтенберг.

О таком решении было известно еще до старта саммита. Его негативно оценил Зеленский.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно", - сказал он.