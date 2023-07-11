Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал планы западных лидеров не включить никакой конкретики по членству Украины в НАТО в готовящемся заявлении.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…

Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", - написал Зеленский.

Ранее президент Словакии Чапутова сообщила, что вопрос членства Украины в НАТО не будет решаться на саммите в Вильнюсе.

Также мы сообщали, что генсек НАТО подтвердил, что на саммите примут решение отменить для Украины ПДЧ для принятия в Альянс.