Сегодня, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

Также он сообщил, что Зеленский примет участие в сегодняшнем торжественном ужине.

На завтра запланирована согласительная встреча Столтенберга с президентом Украины.

Генсек рассказал, что с союзниками будут обсуждаться вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.

Кроме того, Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вильнюсе примут решение отменить для Украины процедуру ПДЧ для принятия ее в Альянс.

Напомним, что в озвученных генсеком НАТО решениях по Украине, которые планируется принять на саммите, пункта о приглашении к вступлению в Альянс нет.

Вчера украинские власти вновь заявили, что ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.

Ранее мы писали, что Германия и Франция объявят о новых пакетах помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.