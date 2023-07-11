Столтенберг сообщил, что Зеленский прибудет в Вильнюс сегодня
Сегодня, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит НАТО.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.
Также он сообщил, что Зеленский примет участие в сегодняшнем торжественном ужине.
На завтра запланирована согласительная встреча Столтенберга с президентом Украины.
Генсек рассказал, что с союзниками будут обсуждаться вопросы плана повышенной готовности войск и финансовой поддержки.
Кроме того, Столтенберг подтвердил, что на саммите в Вильнюсе примут решение отменить для Украины процедуру ПДЧ для принятия ее в Альянс.
Напомним, что в озвученных генсеком НАТО решениях по Украине, которые планируется принять на саммите, пункта о приглашении к вступлению в Альянс нет.
Вчера украинские власти вновь заявили, что ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.
Ранее мы писали, что Германия и Франция объявят о новых пакетах помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе.
Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.