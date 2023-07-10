Президент Украины Владимир Зеленский все-таки примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Столтенберг озвучил три позиции, которые будут предложены Украине на саммите в Вильнюсе:

Программа практической поддержки для приближения к НАТО.

Создание Совета Украина-НАТО.

Отмена ПДЧ.

По поводу отмены ПДЧ он уточнил, что решение ещё согласовывается и окончательно не принято.

По данным издания УНИАН, совместное выступление Зеленского и Столтенберга уже включено в программу саммита на 12 июля. То есть на второй день, когда запланировано заседание новосозданного Совета Украина-НАТО.

Ранее президент говорил, что не поедет на саммит, если Украина там не получит реальных результатов по вступлению в НАТО.

Также по данным СМИ, Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять Украину в НАТО с трибуны вильнюсского саммита, но США и Германия выступили против.

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украину согласились принять в Альянс по упрощенной процедуре. Но, по данным СМИ, Германия на это не согласна.

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