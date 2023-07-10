Члены НАТО согласились принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре - без выполнения плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О сроках принятия он ничего не сообщил.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом", - написал Кулеба.

Западные СМИ накануне саммита пишут, что членство Украине предложено не будет, а будут гарантии безопасности.

Также мы писали о том, в Германии и США выступили против выступления Владимира Зеленского с трибуны саммита НАТО в Вильнюсе.

Саммит пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, в это время в столице Литвы усилили меры безопасности.

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