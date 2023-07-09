Небольшая группа западных союзников Киева в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для Украины перед саммитом НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает неназванный источник из НАТО, каждая заинтересованная страна должна будет на двусторонней основе определить с Украиной, "каковы будут обязательства".

"По сути, это гарантия Украине, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", – заявил изданию источник.

Напомним, по данным The Washington Post, союзники по НАТО еще не пришли к согласию, что именно предложить Украине на саммите.

А издание Telegraph утверждает, что Германия на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины - из-за опасений, что это может привести Альянс к войне с Россией.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в принятии единого решения членами Альянса по вопросу Украины. Однако президент США Джо Байден высказал другое мнение. Он заявил, что внутри НАТО нет единого мнения о возможном вступлении Украины в Альянс прямо сейчас.

Также сегодня стало известно, что решение о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс еще не принято.

Мы анализировали, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.