Германия на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины - из-за опасений, что это может привести альянс к войне с Россией.

Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источник. Он сказал, что Берлин призовет сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, которые по существу заблокируют членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5 (о коллективной безопасности - Ред.)", - говорится в статье.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.