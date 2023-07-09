В воскресенье, 9 июля, в Украине идет 501-й день войны с Россией.

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9 июля

11.25 Германия на саммите НАТО в Вильнюсе будет настаивать на отсрочке вступления Украины - из-за опасений, что это может привести альянс к войне с Россией.

Источник издания Telegraph сказал, что Берлин призовет сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, которые по существу заблокируют членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5 (о коллективной безопасности - Ред.)", - говорится в статье.

10.55 Зеленский и президент Польши Дуда встречаются в Луцке.

10.45 Сообщают о взрывах в Мелитополе. Российские "власти" уже подтвердили работу ПВО.

10.40 Польша, вслед за Чехией, передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против РФ.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Издание указывает, что передача Варшавой этих вертолетов Киеву официально не разглашалась.

10.20 Последствия ночного удара по Краматорску.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

10.10 Число погибших после удара "Смерча" по Лиману Донецкой области выросло до девяти.

Об этом сообщили в Нацполиции.

09.35 Болгария продлила программу приема беженцев из Украины, сообщает Минреинтеграции.

Программа продолжена до конца сентября.

По ней, владельцы гостиниц и дальше будут получать по 15 львов (около 310 гривен) в день за каждого украинца со статусом временной защиты, который у них проживает.

Кроме того, правительство Болгарии поручило в течение двух месяцев разработать предложения по трудоустройству и образованию для украинцев.

08.57 Украинские врачи с многолетним стажем и опытом не могут найти работу в Британии и вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Об этом пишет New York Times.

Доктор Светлана Садова, кардиолог и мать-одиночка 16-летних близнецов, провела два десятилетия, леча пациентов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Это сильно отличается от ее последней роли — мытья посуды на кухне ресторана на окраине Лондона примерно за 12 долларов в час.

Доктор аль-Шейх, выходец из Ирака, почти всю жизнь работавший хирургом в Харьковской клинической больнице, вообще не может найти в Лондоне никакой работы, хотя одно время трудился грузчиком.

Вернуться же в профессию ему мешает процесс переаттестации, который "может занять годы".

"Мне предложили работу уборщиком в больнице", — сказал аль-Шейх.

Основная мотивация для этих людей к отъезду - семья и маленькие дети, за чью безопасность они волнуются. Но многие из них уже думают о возврате в Украину.

08.52 Потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года.

08.40 Сводка Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские беспилотники. Часть дронов попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской области. В результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских погибли и 13 ранены.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение суток противник пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе Веселого.

На Авдеевском направлении россияне безуспешно атаковали в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все атаки в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном.

08.25 Минобороны Украины признало, что Киев стоит за подрывом Крымского моста 8 октября.

Это следует из поста замминистра Анны Маляр, который она посвятила 500 дням войны.

Она указала, что прошло 273 дня, "как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".