Защитники "Азовстали" вернулись в Украину вопреки договоренностям Эрдогана с Москвой. Так об этом заявили в Кремле и выразили по этому поводу возмущение.

"Страна" разбиралась, что значит возвращение "азовцев" на родину и какие будут последствия.

На данный момент рассматриваются две версии возвращения в Украину командиров "Азова":

Версия, которая активно обсуждалась в российских телеграм-каналах еще до заявлений Пескова - Турция узнала, что Россия готовится на этот раз окончательно отказаться от "зерновой сделки". И Эрдоган решил таким образом "показать зубы" и продемонстрировать, что готов идти если не на разрыв, то на серьезное снижение уровня отношений с Кремлем, если сделка не будет перезаключена. Отметим, что буквально вчера, когда решение о передаче пленных домой было уже явно принято, президент Турции заявлял, что хочет в августе встретиться с Путиным в Анкаре и продлить сделку еще минимум на три месяца, а лучше - на пару лет. С другой стороны, после отправки в Украину командиров "Азова", очевидно, что шансов на продление сделки стало еще меньше, как и на визит Путина. Версия, активно осуждаемая в России, которую затем высказал и Кремль устами Пескова: накануне саммита НАТО, где, судя по всему, не прозвучит приглашение Украины в Альянс, и на фоне "проблем при контрнаступлении ВСУ" Эрдоган по тем или иным причинам решил помочь Зеленскому, чтобы дать ему одержать локальную информационную победу.

Главный вопрос - может ли такой шаг повлечь за собой разрыв довольно тесных партнерских отношений между Москвой и Анкарой?

Судя по действиям Эрдогана, в Турции уверены, что РФ на это не пойдет - будучи заинтересованной в сотрудничестве с Анкарой по обходу санкций и многим совместным проектам.

Но как будет в реальности - увидим в ближайшее время. Все помнят ситуацию после сбития Турцией российского самолета в 2015 году - страны были на грани разрыва отношений, а Москва ввела против Анкары экономические санкции.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали". Мы анализировали, что это может означать.

Ранее в Офисе президента рассказали, как удалось вернуть украинских пленных на родину.