Украина вернула командиров "Азова" и 36-й бригады морской пехоты "по результатам переговоров с турецкой стороной".

Об этом заявляет Офис президента Украины.

По результатам переговоров с турецкой стороной удалось вернуть на родину военных - защитников "Азовстали":

командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко;

его заместителя Святослава Паламаря;

исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского;

старшего офицера "Азова" Олега Хоменко;

командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.

Военные находились в Турции после освобождения из российского плена. Президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

"Поздравляю вас! Вы - наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" - сказал глава государства.

На борту самолета Владимир Зеленский лично пообщался с защитниками "Азовстали" и поблагодарил их за проявленные мужество и стойкость.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали". Мы анализировали, что это может означать.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

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