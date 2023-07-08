В Офисе президента рассказали, как удалось вернуть в Украину защитников "Азовстали"
Украина вернула командиров "Азова" и 36-й бригады морской пехоты "по результатам переговоров с турецкой стороной".
Об этом заявляет Офис президента Украины.
По результатам переговоров с турецкой стороной удалось вернуть на родину военных - защитников "Азовстали":
- командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко;
- его заместителя Святослава Паламаря;
- исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского;
- старшего офицера "Азова" Олега Хоменко;
- командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу.
Военные находились в Турции после освобождения из российского плена. Президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.
"Поздравляю вас! Вы - наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" - сказал глава государства.
На борту самолета Владимир Зеленский лично пообщался с защитниками "Азовстали" и поблагодарил их за проявленные мужество и стойкость.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали". Мы анализировали, что это может означать.
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