Украина и РФ провели очередной обмен пленными, в результате которого на родину вернулись 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

Среди вернувшихся домой два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона. У некоторых пленных имеются ранения. Они воевали на донецком, в том числе бахмутском, запорожском и харьковском направлениях.

Кроме военных, в Украину вернулись двое детей: 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара. По словам Ермака, они были незаконно вывезены в РФ.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - пишет глава ОП.

Россия сообщает, что также вернула 45 своих военных.

Ранее РПЦ заявила о передаче Россией Венгрии группы украинских пленных из Закарпатья. Чуть позже передачу подтвердил вице-премьер Венгрии.

20 июня Украина вернула трёх из 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которых Россия передала Венгрии.