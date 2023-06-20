Украина вернула трёх из 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которых Россия передала Венгрии
Украина вернула трёх из 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которых ранее Россия передала Венгрии.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.
"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется всяческая поддержка", — говорится в сообщении.
"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают применять активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — добавил Николенко.
Напомним, ранее мы приводили подробности истории с 11 украинскими военнопленными из Закарпатья, которых РФ передала Венгрии при активном участии РПЦ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в истории с вывозом украинских военнопленных в Венгрию был заинтересован лично Виктор Орбан.
Украина обвинила Венгрию в том, что та отказывала украинским дипломатам в доступе к переданным Москвой военнопленным, однако Будапешт отверг эти обвинения.