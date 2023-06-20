Украина вернула трёх из 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которых ранее Россия передала Венгрии.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется всяческая поддержка", — говорится в сообщении.

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают применять активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — добавил Николенко.

Напомним, ранее мы приводили подробности истории с 11 украинскими военнопленными из Закарпатья, которых РФ передала Венгрии при активном участии РПЦ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в истории с вывозом украинских военнопленных в Венгрию был заинтересован лично Виктор Орбан.

Украина обвинила Венгрию в том, что та отказывала украинским дипломатам в доступе к переданным Москвой военнопленным, однако Будапешт отверг эти обвинения.