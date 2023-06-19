Венгерское правительство опровергло утверждения о том, что оно отказало украинским дипломатам в доступе к 11 бывшим военнопленным, которых Россия передала Будапешту.

Золтан Ковач, госсекретарь Венгрии по международным связям, сообщил CNN, что солдаты были "освобождены в России" после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена и "заявили, что их передали по собственной воле, что они хотели приехать в Венгрию".

Ковач сказал, что большинство солдат также имели венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженцев в Венгрии".

Теперь они являются "свободными людьми", которые "могут оставаться в Венгрии или могут покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию", добавил он.

Напомним, сегодня украинский МИД заявил, что военнослужащие "содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, им отказано в праве на установить контакт с посольством Украины".

Ковач опроверг это и сказал: "Венгерское правительство больше не отслеживает их передвижения".

В тоже время глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что в истории с вывозом украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично Виктор Орбан.