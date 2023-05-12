Украина согласна обменять арестованного экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Но сначала он должен получить судебный приговор.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

"Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то безусловно пойдем на обменные процессы", - заявил Подоляк.

Он уточнил, что сначала Богуслаев должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Ранее адвокат Богуслаева Руслан Волынец подтвердил, что он написал заявление в Офис президента с просьбой о включении в обменный список.

Глава СБУ Василий Малюк также допускал обмен Богуслаева, если тот даст показания.

Богуслаев был арестован по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничеству России. По материалам СБУ, он с начальником департамента внешнеэкономической деятельности занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для вертолётов России (Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник").

Был внесён в санкционный список стран Евросоюза.