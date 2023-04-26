Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщает, что в Украину вернулись 44 человека. Среди них – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских", - заявил Ермак.

По его словам, среди освобожденных есть раненные, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

Минобороны России сообщает, что они вернули 40 своих военнопленных.

Ранее состоялся большой Пасхальный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 130 военнослужащих.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Украина и РФ близки к обмену пленными в формате "всех на всех".

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.