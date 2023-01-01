Министерство реинтеграции сообщило статистику по возвращенным из российского плена украинцам.

Об этом сообщается в воскресенье, 1 января, на сайте ведомства.

Всего с начала войны удалось вернуть 1596 человек, в том числе - 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.

Разъясняется также непонятное многим руководство Министерства рентеграции этими операциями. Дело в том, что при встречах возвращенных постоянно участвуют представители Национального информационного бюро (НИБ) при Минреинтеграции. Именно НИБ обеспечивает социальное сопровождение освобожденных из плена лиц, а также оказывает им первичную помощь.

"Вообще же, обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса Президента, ГУР, СБУ и Минреинтеграции", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что накануне Нового года Украина в рамках обмена пленными вернула 140 военных. Среди них защитники Мариуполя и острова Змеиный.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.