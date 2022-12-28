Граждане Украины, которые оказались за пределами страны без документов, но хотят вернуться домой, могут сделать это через оформления удостоверения на возвращение в Украину.

Об этом сообщает в Telegram Министерство реинтеграции.

Вернуться можно через такие страны:

Германия;

Польша;

Румыния;

Болгария;

Турция.

Также министерство публикует подробную инструкцию:

Ранее мы писали, что Молдова временно упростила правила въезда для украинцев. Теперь заехать в Молдову можно даже по копии документа или его фотографии. И даже если истек срок действия.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.