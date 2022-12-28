Украинские беженцы без документов могут вернуться домой из-за границы. Что для этого требуется
Граждане Украины, которые оказались за пределами страны без документов, но хотят вернуться домой, могут сделать это через оформления удостоверения на возвращение в Украину.
Об этом сообщает в Telegram Министерство реинтеграции.
Вернуться можно через такие страны:
- Германия;
- Польша;
- Румыния;
- Болгария;
- Турция.
Также министерство публикует подробную инструкцию:
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