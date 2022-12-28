Украинские беженцы без документов могут оформить удостоверение для возвращения домой. Иллюстративное фото

Граждане Украины, которые оказались за пределами страны без документов, но хотят вернуться домой, могут сделать это через оформления удостоверения на возвращение в Украину.

Об этом сообщает в Telegram Министерство реинтеграции.

Вернуться можно через такие страны:

  • Германия;
  • Польша;
  • Румыния;
  • Болгария;
  • Турция.

Также министерство публикует подробную инструкцию: 

Украинцы без документов могут вернуться в страну после оформления удостоверения на возвращение

Украинцы без документов могут вернуться в страну после оформления удостоверения на возвращение

Украинцы без документов могут вернуться в страну после оформления удостоверения на возвращение

Украинцы без документов могут вернуться в страну после оформления удостоверения на возвращение

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