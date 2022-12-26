Украинцы возвращаются домой на рождественские праздники, за последние дни количество прибывших из-за границы существенно выросло.

Данные про ситуацию на границе за 25 декабря публикует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины у себя в Facebook.

За сутки 25 декабря западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 71 тыс. человек и 14 тыс. транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 29 тысяч человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову.

В Украину за минувшие сутки въехали 42 тысячи человек, 39 тысяч из них - наши соотечественники.



Кроме того, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 17 человек – 4 из них пытались незаконно пересечь границу в пунктах пропуска, еще 13 человек задержаны вне них.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за границей находятся 5-7 млн украинцев, 90% из них планируют вернуться домой.

Также мы писали о том, что Молдова временно упростила правила въезда в страну для украинцев.