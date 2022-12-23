Молдова временно упростила правила въезда для украинцев.

Об этом сообщает сайт Newsmaker.

С 24 февраля украинцы могли пересекать границу Украины с Молдовой на основании только внутреннего паспорта, водительских прав или другого документа, удостоверяющего личность. А теперь до 1 февраля 2023 года это правило будет действовать также на границе Молдовы с Румынией и в Кишиневском аэропорту. Решение сегодня утвердила Нацкомиссия страны по чрезвычайным ситуациям. Более того, заехать в Молдову можно даже по копии документа или его фотографии. И даже если истек срок действия.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за границей находятся 5-7 млн украинцев, активнее они будут возвращаться домой весной. Премьер добавил, что для возвращения украинцев нужны работа, жилье и безопасность.

Тем временем в Польше ограничат время бесплатного размещения украинских беженцев и изменят правила получения выплат.

Ранее мы писали, что поезд Киев-Кишинев возобновил движение после 24-летнего перерыва. Доступны билеты на места в купе и плацкарте. Время в пути - около 13 часов.