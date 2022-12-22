За границей находятся 5-7 млн украинцев, активнее они будут возвращаться домой весной.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Шмыгаля, почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.

Также премьер добавил, что для возвращения украинцев нужны работа, жилье и безопасность.

Ранее мы рассказывали об опасениях в Европе, что зимой туда снова массово хлынут украинские беженцы на фоне энергетического кризиса.

Также мы сообщали, что в Польше меняют правила пребывания беженцев из Украины. Так, бесплатно проживать в местах временного размещения украинцы смогут только в первые 120 дней с момента приезду в Польшу, а соцвыплаты будут "замораживаться" в случае выезда из страны.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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