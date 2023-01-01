В воскресенье, 1 января, в Украине идет уже 312-й день войны с РФ. Несмотря на праздничную новогоднюю ночь, Украина подверглась обстрелам, атаке дронов-камикадзе и ракет.

Что ждет страну в наступившем 2023 году, читайте в нашем прогнозе.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

1 января

7:29 Основное из сводки Генштаба:

за минувшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО, повредив гражданскую инфраструктуру в Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях;

за минувшие сутки РФ запустила 13 ударных БПЛА "Шахед-136", все они уничтожены силами обороны Украины;

за прошедшие сутки отражены атаки у Стельмаховки, Площанки и Белогоровки Луганской области и Соледара, Бахмутского, Бахмута Донецкой.

7:27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

2:41 Телеграм-каналы пишут, что это фейерверк в Киеве.

2:39 В новогоднюю ночь над столицей сбито около 20 воздушных целей. Есть падение обломков на проезжей части в Днепровском районе, сообщила городская военная администрация.

Пострадавших нет.