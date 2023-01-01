Алексей Арестович призвал ввести в Украине монархию. Вывод о ее необходимости советник Офиса президента сделал после саммита лидеров стран СНГ, где Путин подарил его участникам девять колец.

Исходя из этого факта Арестович провел параллели сложившейся в Украине ситуации с сюжетом знаменитой трилогии "Властелин колец".

"Если мы в сценарии "Властелина колец" - а все это понимают - должно быть возвращение короля (так называется заключительная часть трилогии Толкиена - Ред.). А Украина готова к монархии? Я тебе скажу, что единственный способ перебить все московское - это объявить монархию и сказать, что мы собираем земли Рюриковичей", - заявил советник Офиса президента в интервью певцу Олегу Скрипке.

"Если мы воспринимаем русское нашествие как войну с орками, то и переживаем конкретный сюжет, описанный Толкиеном во "Властелине колец". Когда Путин подарил девять колец лидерам СНГ, то варианты объяснений происходящего сузились дополнительно. А если да, одним из следующих этапов развития сюжета должно быть возвращение Короля", - добавил он.

Ранее Илон Маск заявил, что Толкиен переворачивается в гробу после премьеры нового сериала по "Властелину Колец".