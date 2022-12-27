Участникам неформального саммита лидеров стран СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге, подарили девять колец. Восемь - гостям мероприятия, и одно - для президента РФ Владимира Путина.

Основную часть перстня составляет надпись "С новым годом, Россия, 2023".

В сети шутят по этому поводу, найдя параллель с "Властелином колец". В оригинале колец было создано не 9, а 19 - 9 для людей, 7 для гномов, 3 - эльфам, а также одно "кольцо власти" для самого Саурона. У него была такая фраза на перстне - "Одно кольцо, чтоб править всеми".

Напомним, в этом году Путин в свой день рождения встречался с главами государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.