В российском Санкт-Петербурге в понедельник, 26 декабря, начинается неформальный саммит глав СНГ с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишут российские СМИ.

На саммит приехали главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

Ожидается, что сегодня главы СНГ подведут итоги 2022 года, а также обсудят планы по дальнейшему взаимодействию.

В сети появились видео, как Путин встретил президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер‑министра Армении Николу Пашиняна.

Напомним, в этом году Путин в свой день рождения встречался с главами государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали, что Путин впервые назвал войной российскую "спецоперацию" в Украине.

Также сообщалось, что посол Китая в Евросоюзе говорил, что после вторжения РФ в Украину Си Цзиньпин созванивался с Путиным и говорил ему, что Китаю не выгодна война.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.