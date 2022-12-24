На второй день после вторжения России в Украину Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором заявил о своем отношении к так называемой "специальной операции".

Об этом рассказал новый посол Китая в Евросоюзе Фу Конг в интервью газете South China Morning Post.

"Во время этого разговора председатель Си четко высказался за поиск мирного решения. Он подчеркнул, что Китай не получает выгоды от войны и не заинтересован в продолжении конфликта", - сказал Фу Конг.

По его словам, "и Украина, и Россия - хорошие друзья Китая. Поэтому Китай не хочет выбирать между друзьями и с самого начала выступает за мирное решение "так называемой спецоперации".

По его словам, Пекин выступает за поиски мира с 25 февраля.

Война в Украине не приносит никакой выгоды Китаю, отметил он, добавив, что его страна рассматривает себя как "побочный ущерб от этого кризиса".

Помимо прочего, украинская ситуация поставила Китай в очень сложное положение с политической точки зрения и значительно усложнила отношения с Европой, продолжает Фу Конг.

Также в интервью он обвинил США в том, что они заинтересованы в продолжении конфликта для увеличения продаж своего оружия и перетока капиталов из Европы за океан.

Напомним, Си Цзиньпин ранее заявлял, что завершение войны в Украине через переговоры "отвечает интересам всех стран Евразии".

Еще в ноябре Си Цзиньпин обсудил с президентом США Джо Байденом Украину и призвал к мирным переговорам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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