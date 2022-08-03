Китай предупредил авиакомпании, работающие в Азии, о необходимости избегать полетов в районы вокруг Тайваня. Там сейчас проходят военные учения из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что шесть областей воздушного пространства были обозначены как "опасные зоны", так как их будут использоваться для военных учений с 4 по 7 августа. Полеты рекомендуют ограничить на трое суток - в период с 12:00 4 августа до 12:00 7 августа.

По данным Global Times, в Тайваньском проливе ночью прошли боевые стрельбы с применением дальнобойного оружия, а к востоку от острова отрабатывалось реальное применение обычных ракет.

Также издание пишет, что с 4 по 7 августа армия КНР проведет манёвры с боевой стрельбой в шести разных районах, "окружающих Тайвань со всех направлений".

Китайские телеканалы публикуют видео ночных учений Китая вокруг Тайваня.

Напомним, ранее мы публиковали видео и сообщали, что армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня 2 августа.

Что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине, читайте в отдельном материале.