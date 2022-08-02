Ситуацию вокруг поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань прокомментировал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

"Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы смотрим на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров", - заявил великий кормчий.

Поездка Пелоси вызвала крайне жесткую реакцию Китая и привела к резкому росту напряженности между КНР и США, ведь Пекин считает Тайвань своей территорией, хоть и неконтролируемой на данный момент.

Как писала "Страна", посол КНР в США Цинь Ган заявил, что ответ Китая на визит спикера на Тайвань будет мощным и сильным. Цинь Ган добавил, что Китай "сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право".

Мы также анализировали, что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине.