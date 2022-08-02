Учения китайской армии, которые пройдут около Тайваня, уже сегодня вечером, будут включать испытание ракеты с неядерной боевой частью. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ранее соцсетях публиковали видео перевозки межконтинентальной ракеты DF5b по территории Китая. Ракета способна пролететь 12-15 тысяч километров и может нести 3-8 водородных боеголовок. То есть, может долететь до США.

Также известно, что армия Китая проведет учения в шести районах вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа.

Восточное военное командование КНР заявило о начале учений вокруг Тайваня уже сегодня вечером, 2 августа. "Мы будем проводить совместные военные операции вокруг острова Тайвань со 2 августа вечера по местному времени", - говорится в заявлении командования.

Ранее Минобороны Китая заявляло о начале "целенаправленных операций" в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

"Страна" следит за визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в режиме онлайн.

На фоне визита Пелоси появилось много прогнозов чуть ли о начале третьей мировой войны, если ее самолет подлетит к Тайваню. Впрочем, уже после приземления на Тайване Пелоси заявила, что означает ее визит. Она сказала, что "США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе".