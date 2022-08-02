Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на остров Тайвань, несмотря на подготовку Китая к войне.

В своём заявлении, распространенном пресс-службой, американский политик заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая, а является свидетельством поддержки тайваньской демократии.

Пелоси заявила, что "США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе".

На фото Пелоси приехала в гостиницу в Тайбэе.

Сейчас она едет в гостиницу в Тайбэе. Там уже очень поздний вечер.

Напомним, Пелоси на Тайване встретили люди в масках цветов флага Украины.

В МИД КНР осудили визит Пелоси на Тайвань и призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Тем временем армия Китая с 4 по 7 августа проведет учения в шести районах вокруг острова Тайвань.