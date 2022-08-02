Накануне предполагаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начинает новые военные учения в Южно-китайском море.

Морское командование КНР сообщило, что учения пройдут в период с 00:00 2 августа до 24:00 6 августа по местному времени.

На этот период заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещен.

Напомним, по данным CNN, Пелоси может провести на Тайване ночь. А тайваньская журналистка сообщала, что Нэнси Пелоси прибудет в столицу Тайваня вечером 2 августа.

В свою очередь, в Китае считают, что самолет Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом технической неисправности.

Также мы писали о том, что США подтянули к Тайваню атомный авианосец накануне возможного визита Нэнси Пелоси.

Кроме того, сообщалось, что Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности в ожидании приезда Пелоси.

В Белом доме вчера заявили, что "спикер Пелоси не подтвердила никаких планов поездки на Тайвань". Но при этом добавили, что она "имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США".