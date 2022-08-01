США подтягивают к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики, накануне возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом пишет Nikei Asia.

"Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань", - говорится в сообщении.

Как видно на карте, сейчас США располагают четырьмя авианосцами в данном регионе. Один из них находится в непосредственной близости от Тайваня.

Вместе с тем, как сообщает Nikei Asia, власти Тайваня не подтверждают, но и не опровергают возможность визита Пелоси на остров.

Самолет с Пелоси вылетел из США днем 30 июля. Власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

После одного дня накаленной и подвешенной ситуации появилась информация, что самолет с Нэнси Пелоси направился в сторону Сингапура, а не Тайваня. И сама Пелоси не упоминала Тайвань среди стран, которые она планирует посетить в рамках своего азиатского турне.

Однако китайские СМИ писали, что Пекин все еще опасается, что Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки.

А сегодня тайваньская журналистка заявила, что Нэнси Пелоси завтра все-таки прибудет в столицу Тайваня.

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