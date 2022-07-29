Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, сообщил в своем Twitter колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается в начале ее азиатского турне", - написал репортер.

По его словам, в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".

Как писала "Страна", Китай отправил Белому дому жесткое предупреждение с требованием не лететь Пелоси в Тайвань. Власти Китая неоднократно называли визит Нэнси Пелоси на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

В частности, сама Пелоси заявляла, что военные опасались, что китайцы собьют самолет с ней над Тайванем.

Также власти Китая заявляли о готовности дать военный ответ визиту спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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