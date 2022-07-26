В Минобороны Китая заявляют, что армия КНР "не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань", и примет меры для пресечения внешнего вмешательства.

Там заявляют, что визит серьезно нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой шесть человек, знакомых с китайскими предупреждениями, Китай направил администрации президента США Джо Байдена резкое частное предупреждения из-за возможного визита Пелоси на Тайвань в августе.

В этот раз предупреждения были более жесткие, чем те, которые Пекин делал раньше, когда был недоволен политикой США по отношению к острову. Ответ Китая, по информации журналистов, может предполагать военный вариант.

"Военные могут попытаться заблокировать высадку Пелоси на Тайване или принять другие меры, чтобы воспрепятствовать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет", - рассказали собеседники издание.

Тем временем в Белом Доме пытаются оценить, насколько серьезные угрозы исходят от Китая, или он прибегает к "политики балансирования", пытаясь заставить Пелоси отказаться от поездки.

В СМИ пишут, что против визита Нэнси Пелоси на Тайвань выступают советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а также другие чиновники Совета нацбезопасности. Они боятся возможной эскалации ситуации на острове.

Ранее Китай уже посылал Штатам неофициальные предупреждения по поводу возможного визита.

Напомним, военные США допустили, что самолет с Ненси Пелоси китайцы собьют на подлете к Тайваню.

Изначально Пелоси планировала посетить Тайвань в апреле, но тогда поездка была отменена в последнюю минуту из-за коронавируса по официальной информации. По неофициальной - из-за протеста и угроз Китая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.