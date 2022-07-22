Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в ближайшие недели собралась с официальным визитом на Тайвань, заявила, что военные США опасаются, что китайцы могут сбить самолет на подлете к острову.

Об этом она сказала во время общения с журналистами.

Отвечая на опасения военных по поводу ее потенциальной поездки на Тайвань, Пелоси сказала:

"Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то в этом роде".

Ранее в США заявили, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем из-за визита Пелоси на Тайвань.

А в Минобороны Японии считают высокой возможность проведения КНР десантной операции на Тайване.

В Китае же эти сообщения вокруг Тайваня, который в Пекине считают "сепаратистской провинцией", называют раздуванием китайской угрозы.

Если поездка Нэнси Пелоси состоится, это будет первый раз, когда спикер палаты представителей посетит Тайвань после встречи Ньюта Гингрича в 1997 году с бывшим президентом Ли Дэнхуэем в Тайбэе.

Изначально Пелоси планировала посетить Тайвань в апреле, но тогда поездка была отменена в последнюю минуту из-за коронавируса по официальной информации. По неофициальной - из-за протеста и угроз Китая.