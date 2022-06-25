Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Китай готов возвращать Тайвань военным путем.

Об этом посол сказал в интервью изданию Livre Noir.

В интервью, которое длилось около двух часов, Лу Шайе затрагивает несколько тем, включая Тайвань, Россию, экономический шпионаж, промышленное пиратство, торговую войну с США, отношения с ЕС и так далее.

На вопрос о Тайване Посол заявил, что если Китай не сможет "воссоединить страну мирным путем", они вернут Тайвань Китаю военной силой.

"Нельзя сравнивать войну в Украине и конфликт на Тайване, потому что Тайвань не является суверенным государством, он с древних времен был неотъемлемой частью Китая", - добавил он.

Он добавил, что Китай не может оставить Тайвань независимым.

Напомним, что недавно Китай сообщил США, что в случае объявления независимости Тайванем немедленно вступит в войну.

После этого в США сообщили, что Пекин готовится к "спецоперации" против Тайваня, которую не назовет войной.

В результате таких заявлений ситуация продолжила накаляться, а недавно ВВС Тайваня подняли в воздух после того, как десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО острова.