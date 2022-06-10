Китай сообщил США, что в случае объявления независимости Тайванем немедленно вступит в войну.

Об этом заявил министр обороны КНР Уэй Фэнхэ во время переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре, передает CNN со ссылкой на спикера Министерства национальной обороны Китая Ву Цяня.

Это была первая личная встреча Вэй Фэнхэ с американским коллегой.

Министр обороны США заверил, что американская сторона поддерживают политику "единого Китая", но отметил, что действия китайской армии в регионе "непрофессиональные и безответственные". А его китайский коллега заявил, что США "провоцируют нестабильность" своими поставками вооружения на Тайвань.

Спикер Министерства обороны КНР говорит, что таким образом китайский министр предупредил Остина о готовности к военным действиям.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, то китайская армия не колеблясь начнет войну, какими бы ни были возможны потери", - процитировал спикер слова министра.

В свою очередь Ллойд Остин призвал китайских военных не провоцировать нестабильность в регионе и не менять статус-кво.

В целом Ву назвал встречу, которая длилась почти час, то есть в два раза дольше, чем планировалось, "имеющей хороший эффект". Это было "откровенно", но "позитивно и конструктивно", – сказал он.

Напомним, еще в мае в МИД КНР заявили, что США недооценивают решительность и возможности Китая в вопросе Тайваня. После этого в Вашингтоне разъяснили, что имел в виду Байден под военным участием США в защите Тайваня. А 31 мая в небе над Тайванем появились три десятка самолетов КНР.

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