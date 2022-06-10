На Украину нацелены 40 крылатых ракет. Сейчас в Черном море находится четыре вражеских корабля с ракетами и две подлодки, сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - заявила она.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о нанесении ракетных ударов по аэродрому в Днепре и предприятию в Харькове.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.