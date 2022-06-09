КГГА планирует до середины осени восстановить многоэтажный дом на проспекте Лобановского в Киеве, в который попала российская ракета на третий день полномасштабного вторжения. В нем также придется разобрать верхние этажи.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".

"Вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались.

К сожалению, придется разобрать все верхние этажи, нависающие над дыркой от попадания ракеты. Мы общались с профильными институтами и специалистами, но этажи нужно разобрать и построить заново", - сказал он.

Напомним, дом на проспекте Лобановского в столице попал под удар 26 февраля. Из-за ракетного удара были уничтожены несколько этажей.

Ранее сообщалось, что власти Киева сдвинули сроки восстановления разрушенных обстрелами жилых домов столицы. Изначально планировали восстанавливать до конца лета.

Также ранее Кличко рассказал о разрушениях в Киеве после российских обстрелов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.