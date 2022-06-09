Разрушенную ракетным ударом многоэтажку на Лобановского в Киеве восстановят к осени. Часть дома разберут
КГГА планирует до середины осени восстановить многоэтажный дом на проспекте Лобановского в Киеве, в который попала российская ракета на третий день полномасштабного вторжения. В нем также придется разобрать верхние этажи.
Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".
"Вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались.
К сожалению, придется разобрать все верхние этажи, нависающие над дыркой от попадания ракеты. Мы общались с профильными институтами и специалистами, но этажи нужно разобрать и построить заново", - сказал он.
Напомним, дом на проспекте Лобановского в столице попал под удар 26 февраля. Из-за ракетного удара были уничтожены несколько этажей.
Ранее сообщалось, что власти Киева сдвинули сроки восстановления разрушенных обстрелами жилых домов столицы. Изначально планировали восстанавливать до конца лета.
Также ранее Кличко рассказал о разрушениях в Киеве после российских обстрелов.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.