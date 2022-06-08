Более 80% мест в первых классах киевских школ уже заняты. Условия зачисления в этом году упрощены - документы можно подавать в электронном виде, почтой или через доверенное лицо.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в своем Телеграм-канале.

Зачисление в школы продлится до 23 августа.

В детские сады, которые работают с 1 июня, уже вернулись 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в садики до вторжения РФ, напоминают в КГГА.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил о том, что в Украине с 1 сентября начнется новый учебный год. Школьники будут учиться в очном режиме. Он добавил, что начало учебного процесса во многом зависит от ситуации, а сейчас проводят аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

Однако возникает вопрос, как быть со школьниками и студентами, которые сейчас находятся в Европе. Сделает ли возврат к оффлайн-обучению невозможным их обучение в украинском учебном заведении? "Страна" разбиралась, грозят ли выехавшим в Европу украинским детям и студентам отчисления из отечественных школ и вузов с 1 сентября.