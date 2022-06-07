Мы уже писали, что в Украине заговорили о возврате к оффлайн-обучению в школах и вузах с 1 сентября.

"Все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, учреждения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к оффлайн-процессу в украинском образовании", - заявил первый замглавы Минобразования Андрей Витренко.

Правда, он добавил, что начало учебного процесса во многом зависит от ситуации, а сейчас проводят аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

К слову, в Киеве уже появился проект решения горсовета об инвентаризации помещений для обустройства "простейших укрытий" для детсадов и школ. Также будет разработана проектно-сметная документация о таких укрытиях, а необходимые средства предусмотрят в бюджете столицы.

То есть, судя по всему, подготовка к переходу на обычное обучение сейчас у властей в приоритете.

Но возникает вопрос, как быть со школьниками и студентами, которые сейчас находятся в Европе. Сделает ли возврат к оффлайн-обучению невозможным их обучение в украинском учебном заведении? А многие именно в таком формате заканчивали нынешний учебный год (иногда параллельно начиная обучение в европейских школах).

Ведь в случае перехода украинских школ на оффлайн-обучение нашим беженцам придется выбирать: возвращаться в Украину ради школы или вуза, либо же полностью отказаться от отечественного образования в пользу европейского со всеми вытекающими отсюда перспективами: отсутствием украинского диплома и уменьшением вероятности возвращения на родину и ребёнка, и его семьи.

Разбирались, грозят ли выехавшим в Европу украинским детям и студентам отчисления из отечественных школ и вузов с 1 сентября.

Учеба в оффлайне, сирены в "простейших укрытиях"

Первый заместитель главы Минобразования Андрей Витренко заявил о старте оффлайн-учебы в школах, университетах и колледжах с 1 сентября этого года.

На днях в Киеве прошло совещание на тему нового учебного года, в нем приняла участие местная фракция "Слуги народа" и министр образования Сергей Шкарлет. Как сообщила нардеп Юлия Гришина, обсуждали старт нового учебного года не только в столице, но и по всей стране.

"Несколько важных новостей и уточнений:

Мы готовимся к тому, чтобы на 1 сентября дети могли начать учебу в очном формате. Понятно, в тех регионах, где позволит ситуация с безопасностью. Поэтому учредители учебных заведений уже сейчас работают над тем, чтобы организовать ученикам максимально безопасные условия, провести аудит бомбоубежищ и других укрытий, где можно будет находится в случае безопасности. Говорили о студентах вузов, которые сейчас защищают страну на фронте. Они могут учиться по индивидуальному графику или взять академотпуск. Соответствующие рекомендации МОН выданы в марте. В условиях войны важен индивидуальный подход. Учителя продолжат получать заработную плату, деньги в бюджете на это есть. Образовательная субвенция финансируется в полном объеме. Что касается надбавок, которые выплачиваются из местных бюджетов - ситуация в регионах разная. На временно оккупированных территориях, где на педагогов есть давление, учителя переводятся в простой с уровнем зарплаты не меньше двух третей.

По итогам встречи наработали проект решения Киевского горсовета "Об обеспечении условий создания простейших укрытий в заведениях дошкольного и общего среднего образования коммунальной собственности", - написала Гришина на своей странице в Фейсбуке.

В проекте прописан аудит помещений, которые можно приспособить под простейшие укрытия (речь идет о переоборудованных подвалах, в которых есть два выхода, запас воды, аптечка и пр.), разработка проектно-сметной документации и согласование сметы. В целевую программу столицы "Образование Киева 2019-2023 годы" по итогу внесут изменения, чтобы обеспечить финансирование проектов по укрытиям.

При этом, как сказал нам Андрей Витренко, окончательное решение по выбору формата обучения будут принимать на местах - в зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте.

"Министерство подготовило методические рекомендации, итоговое решение - за учредителями учебных заведений", - говорит Витренко.

В киевских школах нам рассказывают, что их уже предупредили готовиться к оффлайн-учебе с 1 сентября. И готовить к этому родителей и учеников.

"Сказали, хватит дистанционок, будем начинать учебу в обычном формате. Мы уже сообщаем родителям. Многие опасаются, конечно. Спрашивают, а если сирена посреди урока, как детей будут эвакуировать, куда бежать. И будет ли учеба в таких условиях более качественной, чем дистанционка. В общем, вопросов пока много", - рассказала нам завуч одной их столичных школ.

Перейти на домашнее обучение, договориться с учителями, выбрать Европу

Но больше всего вопросов сейчас у наших беженцев, которые выехали в Европу с детьми-школьниками и студентами.

Многие заканчивали учебный год сразу в двух учебных заведениях: украинском (в дистанционном формате) и европейском (оффлайн). Понятно, что из-за языкового барьера учеба в европейской школе или вузе носила скорее ознакомительный характер.

"Ребенок сидел на уроках, хотя почти ничего не понимал. Но за два месяца есть небольшой прогресс в языке, плюс адаптировался в школьном социуме. Со следующего года, если мы здесь останемся, думаю, будет уже проще, - рассказала нам Иванна их Киевской области, которая с сыном-школьником сейчас находится в Германии.

Впрочем, переход украинских школ на оффлайн с 1 сентября может резко изменить ситуацию. И придется выбирать, где жить и учиться - в Европе или в Украине, добавила Иванна.

"Я связалась с нашей учительницей, как только прочитала новость об оффлайн-учебе в Украине. Мы оформились в Германии по 24 параграфу, уже нашли жилье, которое оплачивает социальная служба, получаем пособия. Планировали задержаться в Германии еще минимум на полгода. А в украинской школе учиться, как и раньше, по дистанционке. Наша учительница сказала, что пока не знает, будет ли это возможно. Якобы этот вопрос еще не решен. Но на всякий случай посоветовала нам проработать альтернативные варианты, например, переход в украинскую частную школу, где дистанционка есть как отдельная услуга", - рассказывает нам Иванна.

Мы обратились к замминистра образования Андрею Витренко с вопросом, значит ли запуск оффлайн-обучения в школах, что все дети в обязательном порядке должны вернуться из Европы. И что будет с теми, кто не вернется. Грозят ли им отчисления?

"Мы не допустим, чтобы хоть одного ребенка отчислили. Варианты есть всегда. Как наших детей принимали в школы Европы с украинскими табелями, так и мы сможем так же сделать", - отвечает Витренко. По его словам, наоборот, сейчас есть большой общественный запрос на оффлайн-обучение в школах. В том числе со стороны наших беженцев в Европе, которые планируют вернуться домой.

Как говорит директор киевского учебно-воспитательного комплекса №141 ОРТ Юрий Киньков, об отчислениях из школ детей, которые на 1 сентября не вернутся в Украину, речь не идет.

"Они смогут учиться дистанционно или переходить на семейное обучение. Мы прорабатываем именно такую модель", - сказал нам Киньков.

Семейное или домашнее обучение предусматривает, что ребенок прикреплен к конкретной школе, но весь образовательный процесс для него организовывают родители. Периодически школьные учителя проводят контроль уровня знаний (контрольные работы, тесты и др.). Такая форма обучения в Украине возможна с 2017 года. Но понятно, что подходит она далеко не всем, так как требует немалых усилий со стороны как родителей, так и ребенка. Сможет ли организовать такую учебу мама-беженка, особенно если ей придется работать, большой вопрос.

Что касается дистанционки, то тут тоже есть вопросы. Одно дело, если на дистанционке учатся все и учитель ведет онлайн-уроки для всего класса. И другое, если уроки будут проходить в обычном формате, но педагогу придется преподавать онлайн группе детей, находящихся за границей. Понятно, что это дополнительные нагрузки, которые должны оплачиваться. А как раз последнее, с учетом того, что учителям и так срезают надбавки, под вопросом, в первую очередь в государственных школах.

Но с дистанционкой нет проблем в частных учебных заведениях: практически все предлагают формат удаленки и индивидуального обучения. Правда, придется платить от 7-10 тысяч в месяц.

Не приведет ли такая постановка вопроса к тому, что многие родители решат выбрать для своего ребенка европейскую школу, отказавшись от украинской, пока неясно. Но понятно, что такой вариант ставит под сомнение возвращение детей-беженцев в Украину. Ведь во многих европейских странах после окончания местных школ можно бесплатно учиться в университетах. А украинских аттестатов у таких детей, получается, не будет.

Беженцы, с которыми мы пообщались, рассчитывают, что будет какой-то средний вариант.

"Думаю, можно будет договориться с учителями", - сказала нам Виктория, мама 12- летней школьницы (они сейчас в Словении).

"Большинству студентов стоит вернуться"

В отношении вузов такие же вопросы. Если с 1 сентября нужно будет ходить на лекции, то как быть тем, кто сейчас в Европе?

Андрей Витренко говорит нам, что окончательное решение, как учиться, вузы как автономные учебные заведения принимают сами, в зависимости от ситуации.

Если много студентов вуза сейчас находятся за границей, может быть формат удаленки. Если очное обучение, то для тех, кто уехал в Европу, могут быть индивидуальные решения - скажем, переход на индивидуальный график, академический отпуск и др.

Но, как говорит Витренко, многие ректоры не заинтересованы в возобновлении оффлайн-обучения.

"Они три года не открывали двери вузов, а теперь атакуют министерство. Очень удобно получать средства за коммунальные услуги, которые в реальности не потребляются", - сказал нам Витренко.

То есть, по его мнению, в некоторых вузах успели выстроить схемы на освоении государственного финансирования, которое в условиях дистанционки на волне карантина оказалось избыточным. И терять эти деньги вузы сейчас не хотят.

Генеральный директор директората профессионального предвысшего и высшего образования МОН Олег Шаров сказал нам, что большинству украинских студентов-беженцев "стоит возвращаться". При этом он добавил, что "индивидуальные случаи могут быть рассмотрены".

То есть, дистанционку в вузах будут разрешать в индивидуальном порядке, а значит, в итоге этот вопрос оставят на усмотрение руководства вуза.

"Если на студентов давить, они точно выберут европейские вузы. Думаю, для наших студентов, уехавших в ЕС и уже обучающихся в местных вузах, стоило бы предусмотреть схему академической мобильности, когда автоматически засчитывается полученный там учебный материал. В целом вопросов по оффлайн-обучению - как для тех, кто уехал, так и для тех, кто остался, - очень много. Как сейчас вообще возвращаться в оффлайн? Многие города обстреливают, в студенческих общежитиях живут переселенцы. Реально ли в этих условиях запустить полноценный учебный процесс? Я в этом не уверен. Даже в тихом Львове в общежитиях многих вузов живут переселенцы. Куда же поселять иногородних студентов? Харьковские университеты вообще обстреливают. Наверное, к оффлайну стоит возвращаться уже после войны. Я понимаю, что власти хотят вернуть домой детей и молодежь. Но как бы не было обратного эффекта, и родители школьников и студенты не приняли окончательного решения в пользу Европы", - подытожил ректор харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.