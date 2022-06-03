В странах Евросоюза, по последним данным, насчитывается 5,3 граждан Украины. Из них 2,3 уже вернулись домой.

В первую очередь украинцы пытались вывозить в безопасное место своих детей. После эвакуации часть продолжили дистанционное обучение в своих школах. Многие решили учиться в местных европейских школах.

Украинские власти собрали данные о том, в каких странах и в какой форме ребята могут посещать занятия. Это неполный список, который будет дополняться. "Страна" предлагает вниманию читателей имеющуюся информацию.

Польша

В школах польской системы образования с 24 февраля учится около 200 тысяч учеников-гражданин Украины.

По законодательству республики, учащиеся имеют право бесплатно учиться в польской школе.

Дети и подростки в возрасте 7-18 лет получают образование на тех же условиях, что и польские ученики. Родителям достаточно обратиться в школу и заполнить документы.

Также есть возможность продолжения дистанционного обучения детей в школах Украины. К таким детям обязанность учиться в польской системе образования не применяется.

В Польше также существуют ежедневные/субботние школы при украинских общественных организациях, где предметы преподаются по программам МОН Украины.

По ссылкам:

подробная информация об образовании для детей из Украины в Польше.



полезная информация по обучению украинских детей.

Германия

По законодательству ФРГ, все дети старше 6 лет, проживающие в Германии, обязаны ходить в школу. Обучение во всех государственных учебных заведениях бесплатное.

Учреждения, в случае необходимости, создают для украинских детей интеграционные классы, в которых к преподаванию в которых привлекаются учителя из Украины.

Действует сеть субботних школ при украинских общественных организациях с преподаванием ряда предметов на украинском языке.

Есть возможность продолжения дистанционного обучения детей в школах в Украине, но придется урегулировать вопрос одновременности проведения уроков.

Румыния

Украинские ученики, прибывающие на территорию Румынии, могут быть зачислены только в качестве слушателей, по желанию, в группы или классы в учебных заведениях.

На сайте Министерства образования Румынии создан специальный раздел на украинском языке с информацией о образовательных возможностях граждан Украины.

Для зачисления в качестве слушателей люди должны обратиться к школьным инспекторатам по месту нахождения с заявлением. Обучение бесплатно, с возможностью садов и школ на всей территории Румынии.

В Бухаресте действуют:

филиал украинской школы "Островок" на базе Национального колледжа имени Михая Витязула;

Украинский образовательный центр, открытый на базе Румынско-Финского лицея Бухарест и Ассоциации Христианского центра Бухареста;

Bucharest UA School Hub (украинская школа) на базе Uruguay School.



По желанию граждане Украины, при содействии Союза украинцев Румынии, могут устроить своих детей в Педагогический лицей им.Тараса Шевченко в г. Сигету Мармацией и другие школы, где действуют украинские классы и секции.

Эстония

На сегодняшний день в Эстонии, в Таллине, действует ряд средних образовательных учреждений, в которых учатся украинские дети из числа временных переселенцев.

Есть украинские классы и в других городах, в которых не только учатся украинские дети, но и работают украинские учителя-переселенцы (имеют статус помощников учителей).

При волонтерском штабе Ассоциации украинских организаций Эстонии действует хаб, который курирует все вопросы обеспечения образовательных потребностей украинских детей, находящихся в Эстонии.

Италия

На территории Италии на базе культурных и общественных ассоциаций в Риме, Казерте, Ноле, Авеллино, Тревизо и других функционируют аккредитованные при Международной Украинской школе учебные заведения выходного дня.

Они готовят учащихся к аттестации для получения украинских документов государственного образца.

В таких школах учится около 1500 учеников, половина из которых – дети временно перемещенных лиц.

Литва

Литовские школы уже посещают более 8 тысяч украинских учеников, детские сады – более 2,6 тысяч детей. Украинским детям бесплатно гарантированы обеды, проезд в общественном транспорте и кружки во внеурочное время.

В апреле в Вильнюсе открылся литовский филиал Международной Украинской школы (МУШ). Обучение каждую субботу на украинском языке. По окончании учащиеся получают свидетельство о среднем образовании государственного образца Украины с правом дальнейшего поступления в украинские вузы без сдачи ВНО. Кроме того, этот документ гарантирует права подачи документов в высшие учебные заведения Литвы и стран ЕС.

Прорабатывается вопрос открытия пятидневной школы в Вильнюсе в сентябре 2022 года. В некоторых литовских школах с апреля 2022 начали факультативно преподавать украинский язык, литературу и историю.

Словакия

Согласно законодательству Словакии, дети из Украины могут бесплатно посещать словацкие государственные школы.

В Словакии обучение обязательно для детей до 16 лет. Учиться можно по месту проживания или в другом выбранном месте. Доступны субсидии на питание ребенка в учебных заведениях.

Создан сайт для помощи детям и студентам из Украины, на котором размещена информация о школах, где можно сразу начать обучение.

По ссылке — советы родителям для начала обучения детей в словацких школах.

Хорватия

Украинские школьники, прибывшие в Хорватию, продолжают обучение в украинских школах в онлайн-режиме или в хорватских школах. Для такой категории учеников предусмотрены курсы по изучению хорватского языка.

В Загребп, Липовляне, Вуковаре и других городах действуют классы по изучению украинского языка и культуры для нацменьшинств.

Болгария

Дети граждан Украины, временно находящиеся в Болгарии, имеют право на бесплатное обучение в дошкольных и школьных учебных заведениях после получения убежища.

Для адаптации к болгарской системе образования украинские дети могут посещать дополнительные уроки по болгарскому языку как иностранному, а также по другим предметам.

Большинство украинских детей предпочитают онлайн обучение в Украине. Многие дошколята посещают детские центры (без обеспечения учебного процесса).

В апреле в Софии была открыта первая школа для детей из Украины, в которой сейчас бесплатно учатся 150 учеников. В программу включены часы по украинскому языку, которые преподают наши граждане.

Кипр

Украинские дети могут учиться в школах Кипра. Тем, кто не владеет греческим, предлагается обучение в спецшколах "для детей с миграционной биографией", где учителя владеют несколькими языками.

В учебной программе Кипра предусмотрели специальные часы. В дополнение к обычной программе ребята могут продолжать учиться по украинской системе дистанционно. В следующем учебном году планируется сформировать такие группы в школах каждого города острова.

На Кипре обязательно образование для детей, которые на начало учебного года (сентябрь) достигли возраста 4 года 8 месяцев. Обучение во всех государственных учреждениях обязательного образования бесплатно.

Прорабатывается возможность открытия отдельной украинской субботней школы. Вскоре при Ассоциации "Обществе Украинско-Кипрской дружбы" запланировано создание украинского образовательного пространства. Дети смогут изучать украинскую школьную программу и сдавать экзамены для получения документов украинского образца дистанционно.

Португалия

Обучение в государственных садиках и школах Португалии бесплатное. Ребенка примут независимо от того, какими языками он владеет.

Учащийся может выбирать между изучением предметов на португальском языке и обучением на онлайн платформах Украины. При этом школа Португалии предоставляет все техническое оборудование для дистанционного обучения. Обязательным условием является бесплатное посещение уроков португальского. Присоединиться к ним могут и родители.

Ученик, независимо от формы обучения, приобщается к социальным урокам, таким как искусство или физическая культура, и различным видам деятельности школы, например, художественным кружкам.

Португальская Республика создала максимально упрощенную процедуру зачисления в учебные заведения украинских детей, в том числе и в вопросах предоставления образовательных документов.

В упомянутых рекомендациях МОН Португалии есть ссылки на 12 украинских культурно-образовательных центров, функционирующих в разных городах при украинских общественных организациях Португалии. Большинство из них действуют в режиме субботней школы. Предметы там преподаются на украинском языке.

На базе Ассоциации "Словесная пирамида" функционирует Лиссабонский учебно-консультационный Центр открытого образования, где студенты дистанционной формы могут получить документы об образовании гособразца, подтверждающие уровень "бакалавр".

Швеция

На территории Швеции на волонтерской основе созданы образовательные центры для украинских детей.

На постоянной основе действуют субботние и воскресные школы в Стокгольме, Гетеборге, Мальме с преподаванием на украинском языке. Часть детей продолжает дистанционное обучение в школах Украины.

Ирландия

Все граждане Украины, получившие статус временного убежища, имеют равные права с гражданами Ирландии.

Почти на всей территории Ирландии открыты центры поддержки украинцев и бесплатные языковые курсы по изучению английского языка.

На постоянной основе действуют украинские субботние школы в Дублине и Каване, зарегистрированные при украинской общественной организации "Ассоциация украинцев в Ирландии". Часть детей также продолжает учиться на дистанционке в школах Украины.