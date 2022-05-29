В Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые:

проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой;

у кого повреждены или разрушены дома.

Тем людям, которые возвращаются домой, к работе, выплаты будут прекращаться уже с мая.

Ранее мы также писали, что оформить статус безработного и выплаты по безработице стало возможно в государственном приложении "Дия". Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны, проживающих на территориях подконтрольных РФ или, где ведутся активные боевые действия. Выплаты по безработице будут поступать на карту "еПидтримка".

Напомним, война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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