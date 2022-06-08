В городах Украины, пострадавших от российской агрессии, продолжают проводить выпускные на фоне руин разрушенных школ.

Первое такое видео появилось в понедельник, его сняли выпускники 134 школы Харькова, от которой остались лишь стены. Последний школьный танец выпускники исполнили под песню "Мрия" украинской певицы Jerry Heil.

Позже в сети появилось фото выпускницы по имени Валерия в нарядном платье на фоне разрушенной Харьковской школы №134. В соцсети фотографией поделилась Анна Эпишева – тетя выпускницы. Она рассказала, что ее племянница в этом году заканчивает школу.

"Мне 16 лет. Училась в школе 134 в Харькове. Было очень много друзей из школы, мы были как одна большая семья. С девочками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивы в день выпускного. Но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали", – рассказала выпускница.







Как сообщила нардеп Юлия Гришина, в Украине из-за войны уничтожены 111 школ, еще 830 получили повреждения.

Кроме того, мы уже писали, что в Украине заговорили о возврате к оффлайн-обучению в школах и вузах с 1 сентября. "Страна" разобралась, грозят ли выехавшим в Европу украинским детям и студентам отчисления из отечественных школ и вузов с 1 сентября.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.