Утром в среду, 8 июня, в Бахмуте противник нанес авиаудар по школе и админзданию, в котором прятались люди. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Российские снаряды ударили по учебному заведению и админзданию, где находились люди. Школа полностью разрушена", - заявили правоохранители.

Спасатели разбирают завалы, на месте работает полиция и взрывотехники.

Напомним, ранее в Бахмуте обстрел уничтожил сельскохозяйственное предприятие.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.