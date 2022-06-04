Киевский фуникулер по завершении работ по консервации вестибюля закрывается на плановый ремонт.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"В настоящее время подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей", – говорится в сообщении.



В КГГА добавили, что у столичного фуникулера статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

Вопрос консервации достопримечательности удалось решить благодаря волонтерам. Витражи верхней станции закрыли 12 деревянными щитами, укрепили огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Подобные работы провели и на нижней станции.

Фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в Украину - с 24 февраля.

Ранее мы писали, что власти Киева сдвинули сроки восстановления разрушенных обстрелами жилых домов столицы.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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