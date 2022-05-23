В Киеве впервые с начала широкомасштабного вторжения РФ заработал трамвай на Пущу-Водицу. Специалисты "Киевпасстранса" завершили восстановление трамвайного полотна, которое было повреждено во время боевых действий в окрестностях города.

Об этом сообщает КГГА.

С 24 февраля вместо трамвая курсировал временный автобусный маршрут 12 Т. А теперь снова восстановили работу трамвая №12 и троллейбуса №16К из центра города. Интервал движения на линии составит 20 минут.

Трамвайная линия к Пуще-Водице была построена более 100 лет назад. Она соединяет Пущу-Водицу с Оболонским районом Киева. Дорога проходит через живописный лес, откуда пассажиры трамвая непременно делают фотографии.

Напомним, что в Киеве еще нельзя посещать лесопарковую зону, но в Пуще-Водице разрешили гулять до моста.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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